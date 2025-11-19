Lando Norris staat in Las Vegas voor de 150ste keer aan de start als McLaren-coureur. De mijlpaal van de Brit komt op een goed moment in zijn Formule 1-carrière. Niet alleen pakte Norris de afgelopen twee races de zege, maar ook heeft hij de leiding in het coureurskampioenschap stevig in handen. De McLaren-coureur kijkt daarom uit naar het raceweekend op de straten van Las Vegas.

Lando Norris koerst steeds meer af op zijn eerste titel in de Formule 1. Voorafgaand aan de GP Las Vegas staat de Britse coureur 24 WK-punten voor op teamgenoot Oscar Piastri en 49 punten op regerend wereldkampioen Max Verstappen. Norris heeft zo momenteel de beste papieren in handen voor de wereldtitel. De goede uitgangspositie van de Brit komt op het moment dat hij ook een bijzondere mijlpaal in de Formule 1 mag vieren: zijn 150ste racestart in dienst van McLaren. De Brit brengt daarom een unieke helm mee naar het stratencircuit over The Strip, waarop meerdere bijzondere momenten uit zijn racecarrière staan afgebeeld.

Niet geheel verrassend kijkt Norris verder ook enorm uit naar de aankomende GP Las Vegas. “Las Vegas is de volgende! Over The Strip rijden is een hele gave ervaring en ik kijk ernaar uit om alle fans in de VS voor de laatste keer dit seizoen te zien”, begint de coureur enthousiast in de McLaren-preview. “Ik heb me bij het MTC (McLaren-hoofdkwartier, red.) samen met het team uitgebreid voorbereid op de laatste triple header. We gaan naar Vegas, nadat we hard hebben gewerkt om in de laatste twee races veel punten te behalen en een sterk tempo hebben laten zien in Mexico en Brazilië.”

Uitdagend Las Vegas

De avondrace in de Amerikaanse woestijnstad bleek de afgelopen jaren echter niet het beste circuit voor de McLaren-coureur. Zo kon Norris in 2023 zijn race in Las Vegas niet afmaken – de Brit kwam in de derde ronde al in de barrières terecht – terwijl er een jaar later niet meer in zat dan een zesde plaats. “Vegas was in het verleden een uitdaging voor ons, maar dat betekent niet dat we niet ons uiterste best zullen doen om het maximale uit de auto te halen”, is Norris strijdvaardig. “Ik voel me erg goed en gemotiveerd. Ik ben helemaal klaar voor deze laatste triple header.”

