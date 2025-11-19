Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher ziet het somber in voor Oscar Piastri. De Australiër is sinds de zomerstop niet alleen zijn leiding in het kampioenschap kwijt, maar ziet ook hoe teamgenoot Lando Norris steeds verder op hem uitloopt. Volgens Schumacher is het tijdens de GP Las Vegas erop of eronder voor Piastri. Mocht Max Verstappen namelijk nog een reële kans op de titel behouden, dan voorspelt de oud-coureur dat McLaren toch echt voor Norris zal kiezen.

Oscar Piastri had na de Dutch GP in Zandvoort nog stevig de leiding in het coureurskampioenschap in handen, maar daar is inmiddels verandering ingekomen. Stond de Australiër na de Nederlandse race in de duinen nog 34 WK-punten voor op naaste titelrivaal Lando Norris, voorafgaand aan de GP Las Vegas kijkt Piastri tegen een achterstand van 24 punten aan op diezelfde Norris. Piastri’s terugval in het kampioenschap komt mede door de recente vormdip van de man uit Melbourne. Terwijl Norris de afgelopen twee races de zege pakte, kon zijn teamgenoot niet meer dan twintig WK-punten bij elkaar sprokkelen.

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Piastri daarom in Vegas het gevaar loopt dat hij de tweede coureur van McLaren wordt. “Piastri moet nu duidelijk een stapje erbij zetten”, vertelt Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast. “Dat weet hij ook. Hij raakt nu terrein kwijt en ik zou bijna zeggen dat als er weer zoiets duidelijk gebeurt, het verschil te groot zal zijn.” Piastri crashte tijdens de sprintrace in Brazilië, waardoor hij geen kostbare punten kon pakken op de zaterdag in São Paulo. Een etmaal later zat er niet meer in dan een vijfde plaats voor de Australiër, mede door een tien seconden-tijdstraf voor de botsing met Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen

Volgens Schumacher hangt het lot van Piastri binnen McLaren vooral af van wat Max Verstappen nog kan presteren. “Als Max Verstappen om de een of andere reden nog een kleine kans maakt (op de titel, red.), zal het team op een gegeven moment waarschijnlijk zeggen dat de nummer één nu vaststaat”, voorspelt de tegenwoordige analist. “Omdat ze dat risico niet meer willen nemen, en dat wil Piastri natuurlijk koste wat kost voorkomen.”

