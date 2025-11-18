Oud-coureur Ralf Schumacher haalt opnieuw hard uit naar Lance Stroll. De Duitser omschrijft de huidige vorm van de Canadees als ‘rampzalig’ en adviseert Aston Martin om in de toekomst op zoek te gaan naar nieuwe coureurs. Voor Fernando Alonso, die terugkijkt op een seizoen vol pech, lonkt immers een welverdiend pensioen. Als topontwerper Adrian Newey erin slaagt een competitieve auto te ontwikkelen, ziet Schumacher het liefst twee nieuwe gezichten in de Aston Martin.

Lance Stroll ligt wel vaker onder vuur. Door velen wordt hij nog altijd gezien als een zogeheten pay driver, een coureur die zijn plek in de Formule 1 te danken heeft aan zijn financiële achtergrond. Met vader – en miljardair – Lawrence Stroll als teameigenaar van Aston Martin is dat geen vreemde gedachte. Op sportief vlak kon Stroll junior zich dit jaar geenszins meten met teamgenoot Fernando Alonso. Sinds de Britse GP van vorig jaar kwalificeerde de Spanjaard zich steevast vóór de Canadees.

In het klassement staat Stroll slechts acht WK-punten achter Alonso, maar de tweevoudig wereldkampioen beleefde een seizoen vol pechgevallen en uitvalbeurten. Liefst vijf keer haalde hij de eindstreep niet. In 2026 hoopt Aston Martin, met een auto van de hand van Adrian Newey en een exclusieve Honda-motor, op een ommekeer. Volgens Ralf Schumacher blijven de coureurs – met name Stroll – dan echter een probleem.

‘Alonso’s carrière loopt op zijn einde’

“Aston Martin is natuurlijk op zoek naar coureurs”, zei hij in een podcast voor Sky Sports. “De kwalificatieprestaties zijn nul tegen oneindig, dus wat valt er verder over te zeggen? Ik weet dat Aston Martin hier erg gevoelig voor is, maar het is simpel: het is rampzalig.” Schumacher let tegenwoordig goed op zijn woorden; eerder werd hij door Aston Martin geboycot omdat hij zich negatief uitliet over Stroll. “Daarbij zeg ik ook dat kwalificeren niet Lance’ sterkste kant is”, voegde hij eraan toe. “In de race kan hij hier en daar zijn stempel drukken, maar als je constant langzamer bent dan Alonso – een uitzonderlijk talent, maar wel aan het einde van zijn carrière – moet je ook realistisch zijn.”

LEES OOK: Zak Brown tikt ‘arrogante’ Verstappen op de vingers: ‘Soms té agressief’

Hoewel Schumacher denkt dat Stroll een redelijke ‘nummer twee’ zou kunnen zijn, zou het team op termijn profiteren van nieuwe aanwinsten. “Eerlijk gezegd is Lance Stroll op dit moment niet eens het grootste probleem bij Aston Martin”, vervolgde Schumacher. “De auto is het probleem. Stroll kan best een goede nummer twee blijven, al heeft dat alles te maken met vaderlijke trots”, doelde hij op Lawrence Stroll. “Het is zijn geld, zijn team, dus hij maakt de dienst uit. Maar van buitenaf bekeken, moet je waarschijnlijk twee nieuwe coureurs aantrekken.”

