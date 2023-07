Lando Norris is ondanks de verbeteringen aan de auto nog niet helemaal tevreden met de staat van zijn McLaren. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije vertelt Norris aan de verzamelde media dat er naar zijn idee nog steeds genoeg ruimte voor verbetering is.

McLaren heeft dit seizoen een geweldige inhaalslag gemaakt. In de openingsrace in Bahrein viel Oscar Piastri nog uit met elektrische problemen en werd Norris laatste van de gefinishte auto’s. Inmiddels, tien races verder, is het team opgeklommen naar de vijfde plek bij de constructeurs en heeft Norris twee keer achter elkaar op het podium gestaan.

Desondanks is er nog altijd ruimte voor verbetering, zo stelt Norris. “Mijn snelheid is wel verbeterd, maar nog niet zoveel als ik had gewild. De handling van de auto is nog steeds niet helemaal hoe ik het graag zou zien. Als je me vraagt hoe de perfecte auto in elkaar zit, dan is dit daar nog aardig ver van verwijderd. Maar het gaat wel de goede kant op. Dit is precies hoe ik wil kunnen rijden en de auto wil kunnen verbeteren. Daar is mijn zelfvertrouwen ook op vooruit gegaan.”

Dat gezegd hebbende is de auto wel beter dan die van vorig jaar, vertelt Norris. “Als ze me toen vroegen wat het probleem was, dan had ik elke ronde wel weer een ander antwoord. Het veranderde steeds en ik wist niet hoe we dat op moesten lossen. Nu is het veel duidelijker wat we moeten doen. Daardoor kan ik me ook meer focussen op de kleine dingetjes. Zoals ik al zei: het is nog niet zo goed als ik zou willen, maar het is wel prettiger om niet al te veel na te hoeven denken tijdens het rijden. Dat maakt een enorm verschil. Misschien ligt het aan mij, maar hoe meer ik nadenk, hoe slechter het gaat.”

