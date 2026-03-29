Ook Lando Norris is nog altijd niet te spreken over het racen onder het nieuwe 2026-reglement. De regerend wereldkampioen reed een vrij anonieme race op Suzuka, en kwam als vijfde – drie plaatsen achter teamgenoot Oscar Piatri – over de finishlijn. Norris denkt echter niet dat de reglementen gauw worden aangepast om het rijplezier weer terug te brengen voor onder meer hemzelf en Max Verstappen: ‘Het enige wat telt, is dat de fans het leuk vinden’.

Twee weken na zijn uitvalbeurt in China, kon Lando Norris op Suzuka weer meestrijden om de WK-punten. De coureur – die vijfde werd in Japan – beleefde daar echter geen enkel plezier aan. De McLaren-coureur was niet de enige, want ook Max Verstappen legde uit hoe het met de nieuwe bolides bijna onmogelijk is om een goede inhaalactie te plaatsen. De Red Bull-coureur stond tegelijkertijd met de regerend wereldkampioen in het ‘vierkantje’, de plek waar interviews plaatsvinden, en kon Norris de hand schudden.

“Hij had ook een lege batterij”, grijnsde Verstappen naar Norris. De McLaren-coureur antwoordde vervolgens cynisch op de Nederlandse coureur: “De batterij? Waarom zou ik het daar ooit over hebben. Het maakt allemaal niet uit wat we zeggen. Zolang de fans het maar leuk vinden, dat is het enige wat telt. Plezier voor de coureurs? Nee hoor, blijkbaar niet.” De wereldkampioen ging vervolgens op sarcastische toon verder tegenover Viaplay: “Dit is het beste racen dat ik ooit heb gezien.”

Positieve kanten

Toch kon de McLaren-coureur ook een aantal positieve dingen zeggen over de race van zijn team in Japan. “Het is een positieve dag voor ons als team, als McLaren zijnde. Oscar werd tweede, dus de felicitaties naar hem. Ik wist Lewis nog te pakken, dus we pakken goede punten”, somt Norris op. “We hebben meer punten gepakt dan Ferrari, dus dat is best verrassend voor ons. Het was een goede dag. Een hoop goede dingen, zoals de start en de eerste rondes. Er zijn wat positieve dingen en het was een goede race voor ons. We hadden niet verwacht zo snel te zijn. Er komen ook upgrades aan die ons sneller moeten maken.” McLaren staat na de GP Japan nog altijd op plek drie in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes en Ferrari.

