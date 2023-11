Voor McLaren was de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas er zaterdag een om snel te vergeten. Een misrekening met de banden kwam de renstal duur te staan. Van verslagenheid is echter geen sprake bij coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. “De auto is veel sneller dan onze startposities doen vermoeden.”

Zestiende en negentiende, het stond na Q1 toch echt achter de namen van respectievelijk Norris en Piastri. Die laatste was in de derde vrije training nog als tweede geëindigd. “Op basis daarvan was dit onverwacht, de snelheid was er in die training en de banden deden het ook goed. Het zag er veelbelovend uit, dus dit is echt zonde.”

De magere prestatie van beide coureurs lag aan een misrekening van het team. McLaren dacht dat het Q1 kon doorstaan met het gebruik van slechts één set banden. Dat bleek te overmoedig en daar moesten Norris en Piastri de prijs voor betalen.

“Andere teams gebruikten twee sets, dat zou kunnen verklaren waarom wij zo ver naar achteren staan”, aldus Piastri. Teamgenoot Norris sloot zich bij hem aan. “De slijtage van de banden was erg hoog, dus misschien hadden wij ook een tweede set moeten gebruiken.”

De Brit denkt dat er in de race nog alle kans is om revanche te nemen. “Er zijn veel lange rechte stukken hier in Las Vegas. Hopelijk kunnen we ons daardoor een weg naar voren banen.”

Piastri vulde aan: “Daar zijn zeker mogelijkheden voor. De auto is veel sneller dan de kwalificatie doet vermoeden. We gaan een plan bedenken om in de race toch nog in de punten te kunnen belanden.”

