Lando Norris is weer ontslagen uit het ziekenhuis waar hij na zijn crash in Las Vegas naartoe gebracht was. De McLaren-coureur was daar uit voorzorg naar toe gebracht nadat hij met bijna 300 kilometer per uur crashte.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas was er al wat vrees over hoeveel grip de coureurs zouden hebben. In de openingsfase van de race bleek meteen dat die angst niet ongegrond was. Desondanks was er maar één coureur die een crash had waarmee hij uitviel. Lando Norris raakte de muur zo hard dat zijn achtervleugel afbrak en hij een wiel verloor.

De McLaren-coureur kwam uiteindelijk tegen de muur tot stilstand. Uit voorzorg werd hij naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht om volledig gecontroleerd te worden. De artsen zijn inmiddels gerustgesteld en dus mocht Norris weer terug naar zijn team. Goed nieuws voor de coureur zelf, die over een week alweer aan de startlijn in Abu Dhabi moet verschijnen.

“Het is een ongelukkig einde van ons raceweekend”, schrijft Norris in een persbericht na de race. “Ik ging onderuit bij de herstart, raakte de achterkant kwijt en raakte toen de muur. Niet de manier waarop we wilden dat het weekend zou eindigen, vooral omdat het tempo er aan Oscars kant veelbelovend uitzag. Mijn grote dank gaat uit naar de medische staf die me heeft nagekeken en naar het team voor het werk dat ze nu aan de auto gaan besteden. Nog een week om te resetten en dan gaan we er weer tegenaan voor de seizoensfinale in Abu Dhabi.”

Teambaas Andrea Stella kan alleen maar opgelucht zijn. “Het belangrijkste vandaag is dat Lando in goede staat is na wat leek op een eng ongeluk in een zeer snel gedeelte van dit circuit.

