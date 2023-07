Een zege zat er in Hongarije voor Lando Norris niet in. “Winnen lukt pas als Max eens met pensioen gaat”, grapte de Engelsman na afloop. Om vervolgens nog even uit te halen naar de critici van McLaren.

“Dat we na de Britse Grand Prix nu opnieuw op het podium staan, is fantastisch voor mij én het team. We zijn blij met de progressie die we de afgelopen vier, vijf races hebben geboekt. Er waren tijden dat we moeite hadden om Q2 te halen in de kwalificatie, maar we wisten dat onze tijd nog zou komen.”

Dat niet iedereen daarin geloofde, was Norris ook al opgevallen. “Het is fijn om het ongelijk van de critici te kunnen bewijzen”, klonk het dan ook.

