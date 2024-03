Lando Norris heeft in Australië alweer zijn veertiende podium in de koningsklasse behaald, en schrijft hiermee een ongewild record op zijn naam. Desalniettemin is de 24-jarige Brit ronduit tevreden over zijn zondag in Albert Park.

Met zijn derde plek vergezelde Norris de twee Ferrari coureurs op het podium, en dat is iets waar de McLaren-coureur erg tevreden over is. “We hadden deze snelheid echt niet verwacht. Ergens dacht ik wel dat we snel zouden zijn, maar ik had niet gedacht dat we sneller zouden zijn dan Charles Leclerc”, zegt de Brit tevreden.

Ongewild record

“Het is lekker om weer op het podium te staan, helemaal als je kijkt hoe we er vorig jaar bij zaten rond deze tijd”, vertelt Norris over zijn veertiende bezoek aan het podium. Met dit podium krijgt de Mclaren-coureur een ongewild record in handen. Hij is hiermee namelijk de coureur met de meeste podiums, zonder overwinning. Hij is hiermee de opvolger van Nick Heidfeld, die zijn record na dertien jaar uit de boeken ziet verdwijnen.

Zie hier de samenvatting van de race