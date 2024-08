Het gaat tijdens bijna alle donderdagse mediasessies in Monza nu al bijna nergens anders meer over. Vormt Lando Norris na zijn masterclass in Zandvoort een serieuze bedreiging voor Max Verstappens vierde wereldtitel? “Het kan zo omdraaien.”

Balans. Het woord valt tijdens Max Verstappens donderdagse perssessie een keer of tien. Hij hamert er vaak op. Zolang de balans van Red Bulls RB20 niet goed is, maak dat zijn werk op het asfalt een heel stuk lastiger. Er moet, herhaalt hij, snel een oplossing voor gevonden worden. “Maar daar is iedereen in het team ook voluit mee bezig”, stelt Verstappen.

Voorlopig is de balans onvoldoende, waardoor Red Bull jager in plaats van gejaagde is verworden. “We proberen van alles om die te verbeteren, al wil ik niet zeggen dat Zandvoort voor ons een wake-up call was. Er waren verschillende redenen waarom we daar geen goed weekend hadden.” Waar het dit jaar mis is gegaan is volgens Verstappen lastig te zeggen. Het komt in ieder geval als een verrassing. “Zeker na de start van dit jaar. Maar”, zo voegt hij eraan toe, “het was ook niet erg realistisch te denken dat het weer zo’n jaar als het vorige zou worden.”

Verstappen heeft zijn hoop op verbetering op het jaarlijkse vluggertje in Monza, dat hij vorig jaar won, gevestigd. Andere baan en kerbs, gloednieuw asfalt: onvergelijkbaar met vorig jaar. “Alle referenties zijn weg, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn.”

Hoewel de hypothetische vragen achter elkaar worden afgevuurd, blijft Verstappen er tijdens de internationale mediasessie rustig onder. Natuurlijk maakt hij zich zorgen: over de prestaties van de RB20 maar toch ook de wereldtitel. Zeventig punten is met negen races en drie sprintnummers te gaan desondanks een comfortabele marge. “Natuurlijk wil ik de titel winnen en hebben we een behoorlijke voorsprong. Maar het kan ook zo omdraaien”, beseft de wereldkampioen.

In de paddock zijn er weinig mensen die geloven dat Lando Norris Verstappen daadwerkelijk nog kan achterhalen of naar de kroon steken. Ook de wereldkampioen beseft dat de heilige graal voor zijn Britse vriend en collega in 2024 een hele lastige klus zal worden. “Hij heeft tot het eind van het seizoen een perfecte serie nodig. En dat wordt, denk ik, heel moeilijk.”

Voorlopig neemt Verstappen de dingen zoals ze zijn, leeft van race naar race. “Lukt het niet kampioen te worden, dan betekent dat niet het einde van mijn leven. Wil ik winnen? Ja, natuurlijk. Het ligt alleen niet alleen in mijn handen, maar ook in de prestaties van de auto”, meent Verstappen. “Ik doe mijn best, met de engineers proberen we samen een oplossing te vinden. Of het dan allemaal goed genoeg is tot het einde van dit seizoen, zullen we dan wel zien.”

