Lando Norris ziet een goede kans voor McLaren om mogelijke upgrades voor de MCL40 sneller naar het circuit mee te nemen. Na de GP Japan is er een onverwachte voorjaarspauze voor de Formule 1, en volgens de regerend wereldkampioen is dat een uitgelezen kans om ‘een aantal zaken voor de auto verder uit te werken’. Norris heeft na twee tegenvallende races voor zijn team de hoop om mee te strijden voor zeges dit jaar nog niet opgegeven, al spreekt hij nog niet over titelprolongaties.

Met 18 behaalde punten in twee Grands Prix tijd staat McLaren momenteel tachtig WK-punten achter op koploper Mercedes in het constructeurskampioenschap. Het tweede raceweekend van het jaar in Shanghai verliep helemaal dramatisch voor de regerend wereldkampioenen. Zowel Oscar Piastri als Lando Norris kon namelijk door problemen aan de MCL40 niet van start.

Norris hoopt dat de onverwachte voorjaarspauze – zowel de Grand Prix van Bahrein als Saoedi-Arabië is geannuleerd – voor een ommekeer kan zorgen. “We beseffen dat de auto op dit moment nog niet op het niveau zit dat nodig is om mee te strijden voor een podiumplaats of zelfs een overwinning, dus we weten dat we nog veel werk voor de boeg hebben,” vertelde Norris aan de media. “Het seizoen is nog lang, en na Japan volgt er een fijne korte pauze, dus dat is waarschijnlijk een goede gelegenheid voor ons om dingen op een rijtje te zetten. De pauze geeft ons wat meer tijd om misschien een aantal zaken verder uit te werken, zodat we die eerder op de auto kunnen toepassen”, verwijst de Brit alvast naar mogelijke upgrades.

Herhaling van 2023

Norris houdt er alle vertrouwen in dat McLaren het tij kan keren, al heeft hij het nog niet over een titelprolongatie. “Hoewel dit niet de start van het jaar is die we voor ogen hadden, heb ik er alle vertrouwen in dat we met het team vooruitgang kunnen boeken”, aldus de regerend wereldkampioen. “Dat we ergens dit jaar om podiumplaatsen kunnen strijden en dat we later in het seizoen misschien zelfs om overwinningen kunnen strijden. Daar wil ik graag in geloven.”

Het is niet de eerste keer dat McLaren het seizoen start met een achterstand. In de openingsfase van het 2023-seizoen pakte de Britse renstal tijdens vijf Grands Prix zelfs geen enkel WK-punt. “Oscar en ik zouden allebei gelukkiger zijn in de auto als deze beter presteerde en als we geen problemen hadden, maar het is niet anders dan de situatie van een paar jaar geleden, toen we achter stonden en een inhaalslag moesten maken”, zegt ook Norris. “Zo is het leven, en we zijn waar we zijn, en we moeten samenwerken om terug naar de top te komen.”

