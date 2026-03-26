Voor Lando Norris is de strijd om de constructeurstitel dit jaar nog zeker niet gestreden. De regerend wereldkampioen beleefde samen met zijn teamgenoot een zeldzame dubbele uitvalbeurt tijdens de GP China, maar volgens Norris heeft McLaren wel eens voor een grotere achterstand op de topteams gestaan. ‘Ik denk dat we dit jaar de beste auto kunnen hebben’, stelt de McLaren-coureur zelfs.

Het was een pijnlijk weekend voor McLaren in Shanghai: zowel Lando Norris als Oscar Piastri – door verschillende problemen aan de krachtbronnen – konden niet aan de GP China beginnen. Toch bestempelt Norris zijn team nog altijd als ‘het derde team van dit moment’. De Brit eindigde tijdens de openingsrace in Melbourne nog achter de twee Mercedessen en Ferrari’s.

“Ferrari en Mercedes presteren momenteel erg goed. Ik weet dat er in de fabriek erg hard wordt gewerkt en vooruitgang wordt geboekt. Het kost tijd om te verbeteren, maar het is ook niet alsof we slecht zijn”, aldus Norris in de persconferentie voorafgaand aan de GP Japan. Volgens de McLaren-coureur is de kans op een derde constructeurstitel op rij voor zijn team nog zeker niet verkeken. “Ik denk dat we in 2024 meer dan 150 punten achterstand hadden op Mercedes, Red Bull en Ferrari. Toen is het ons gelukt om terug te komen en de titel te winnen. Nu hebben we ook wat achterstand, maar daar zijn we nog niet zo mee bezig. We richten ons eerst op het behalen van podiumplaatsen en dan op het winnen van races. De punten komen dan vanzelf.”

‘Kunnen weer de beste auto hebben’

De regerend wereldkampioen gaat in ieder geval vol vertrouwen het verdere seizoen in. “We hebben de laatste twee constructeurstitels en de coureurstitel gewonnen omdat we de beste auto op de grid konden bouwen”, vervolgt Noris. “Ik heb er vertrouwen in dat we dat dit jaar weer kunnen doen. Ik denk dat we de beste auto kunnen hebben. Het kost alleen tijd. Je moet geduld hebben.”

