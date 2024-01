Met zijn nieuwe contract op zak denkt Lando Norris dat hij en McLaren klaar zijn voor de titelstrijd. De vooruitgang van de afgelopen jaren sterkt Norris in de overtuiging dat hij de strijd aan kan gaan met de kampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Lando Norris tekende eerder deze maand een nieuw contract met McLaren. Hoe lang dat contract precies loopt is niet bekend, maar het team heeft wel aangegeven dat het voor de lange termijn is. Aangezien zijn vorige contract tot en met 2025 liep, betekent dit dat Norris nog tenminste drie jaar voor McLaren zal rijden.

In die tijd gaat hij alles op alles zetten om met McLaren de wereldtitel te veroveren. “Het is het doel van het team en een persoonlijk doel dat ik altijd heb gehad,” vertelt Norris aan Formula1.com. “Ben ik ervan overtuigd dat ik het kan? Ja. Ben ik ervan overtuigd dat het team het kan? Ja. Afgelopen seizoen zaten we een paar keer dicht bij de overwinning. Een paar races waren we niet zo ver verwijderd van Red Bull.”

Norris heeft inmiddels de dubieuze eer om het meeste aantal podiums te hebben zonder ooit een race te winnen. De Brit eindigde al dertien keer in de top drie – waarvan vijf in het afgelopen seizoen – maar stond nog nooit op die bovenste trede.

“Ik ben nog nooit zo dicht bij die eerste overwinning geweest sinds ik hier ben”, vertelt Norris over zijn kansen. “Maar vechten voor een kampioenschap is een grotere stap. Als je me vraagt of ik denk dat ik dit jaar races kan winnen, zou ik eerder geneigd zijn om ja te zeggen. Maar om meteen over te gaan op het winnen van een kampioenschap, dat is denk ik een heel ander verhaal. Het is een stap voor mezelf, want racen aan de top is iets wat ik nog nooit echt heb gedaan. Voor iedereen hier in de fabriek is het een ander soort niveau, ook voor de monteurs.”

Wil Norris inderdaad voor de titel gaan, dan kan hij felle concurrentie verwachten. Lewis Hamilton aast met Mercedes nog altijd op zijn achtste wereldtitel. Charles Leclerc heeft bij Ferrari net een nieuw contract getekend met dezelfde instelling als Norris. En ook Max Verstappen heeft nog bepaald geen plannen om het rustig aan te gaan doen.

“Ik denk dat we hen absoluut aan kunnen”, grijnst Norris. “We hebben onze kansen gegrepen tegen Red Bull, Ferrari en Mercedes. We konden hen aan wat betreft strategie, pitstops, en meestal deden we dat extreem goed. Qua druk zit het bij iedereen wel goed, maar zodra je het over de titelstrijd hebt verandert er toch iets in de mentaliteit. Maar ik denk dat ik er klaar voor ben om de strijd met Max en Lewis aan te gaan.”

Wel laat die titelstrijd misschien nog even op zich wachten. “Ik zou graag zeggen dat het de komende twee jaar al gebeurt, maar 2026 biedt voor iedereen nieuwe kansen. Dat is het grote vraagteken op dit moment. We zullen zien hoe dit jaar gaat, en daarna heb ik hopelijk een beter antwoord op die vraag.”