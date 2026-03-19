Niet één, maar twee keer Lando Norris. Vanaf aankomende zomer is de regerend wereldkampioen niet alleen op het circuit, maar ook in Madame Tussauds Londen te zien. De McLaren-coureur krijgt voor het eerst een wassenbeeld aangemeten, en in een kleine blik achter de schermen is alvast te zien hoe Norris poseert voor deze eer.

Lando Norris werd afgelopen GP Abu Dhabi de elfde Britse wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1. Bekend wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds kon deze gelegenheid niet zomaar voorbij laten gaan, en greep de kans aan om ook Norris toe te voegen aan de inmiddels uitgebreide collectie. Vanaf de zomer staat de McLaren-coureur in wasvorm in Madame Tussauds Londen.

‘Onwerkelijk’

“Het is best onwerkelijk om te bedenken dat er een wassenbeeld van mij in Madame Tussauds komt te staan. Het is echt een enorme eer”, zegt Norris in het officiële persbericht. “Het was geweldig om met de kunstenaars samen te werken, en het is echt indrukwekkend om te zien hoeveel aandacht voor detail ze in het beeld hebben gestoken. Ik kan niet wachten tot de fans deze zomer naar Londen komen om het voltooide beeld te bekijken.”

LEES OOK: Norris hoopt op ommekeer McLaren na Japan: ‘Pauze geeft ons wat meer ontwikkelingstijd’

Directeur van het museum, Steve Blackburn, legt de keuze voor de coureur uit. “Lando Norris staat onmiskenbaar in de voorhoede van de moderne sport- en cultuurwereld. Hij is ambitieus, onverschrokken en enorm populair bij fans over de hele wereld. Vanaf het moment dat we met Lando gingen samenwerken, was het duidelijk dat we iets heel bijzonders aan het creëren waren, en ons team heeft op volle kracht gewerkt om een exacte gelijkenis te garanderen. Hij heeft zich tijdens het hele proces fantastisch gedragen: geduldig stilzitten en niet zoals gewoonlijk rond aan het racen! We zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat zijn figuur klaar is voor het podium en we kijken er enorm naar uit om gasten de komende maanden te verwelkomen om Lando’s gelijkenis te ontmoeten.”

Norris is de tweede Britse Formule 1-coureur die vanaf de zomer in Madame Tussauds in de Britse hoofdstad te zien is. Ook het wassenbeeld van Lewis Hamilton staat in het museum.

Achter de schermen bij Madame Tussauds: Lando Norris wordt opgemeten voor zijn eerste wassenbeeld (Foto’s: Madame Tussauds)

Lees hier alles over de GP Japan

