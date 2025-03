Lando Norris kende een moeizame sprintrace in China. Na zijn overwinning in Australië, eindigde de McLaren-coureur ditmaal slechts als achtste. Teamgenoot Oscar Piastri kon zich wel voorin het veld mengen in de strijd en werd tweede achter Lewis Hamilton.

Na afloop van de sprintrace was Norris eerlijk over zijn mindere prestatie: “Ik had gewoon een slechte eerste ronde. Ik moest een beetje door het gras in bocht 6 en verloor daardoor een paar posities. Daarna was het lastig om nog veel te doen. De sprintkwalificatie hielp niet, maar ik was vandaag zelf ook niet erg goed.”

De Brit maakt zich zo op voor de kwalificatie voor de Grand Prix en hoopt dan beter voor de dag te komen, al vertelde hij eerder dit weekend dat het voor hem geen pretje is om in de McLaren MCL39 te rijden. “De auto past nog altijd totaal niet bij mijn rijstijl. Maar ik ben al bijna op het punt aanbeland dat je accepteert dat je geen perfecte auto kunt hebben.”

