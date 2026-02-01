Ook Lando Norris heeft na de shakedown in Barcelona zijn eerste kilometers in de MCL40 erop zitten. Voor de Brit stond de testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya vooral in het teken van gewenning, zeker omdat hij dit jaar voor het eerst racenummer 1 mag gebruiken. Norris concludeert echter tevreden na de week in Barcelona: ‘We begrijpen alles in grote lijnen’.

Lando Norris staat in 2026 voor het eerst met racenummer 1 op de neus van zijn MCL40 op de grid. De regerend wereldkampioen moest afgelopen week tijdens de shakedown in Barcelona nog behoorlijk wennen aan dat feit. Norris werkte op de vrijdag in Spanje een productieve slotdag af, en zette de op een na snelste tijd van de dag neer. Alleen Lewis Hamilton zou met een ronde van 1:16.348 zelfs onder de tot dan toe snelste tijd van de testweek van George Russell zijn gedoken.

‘Nog veel te leren’

Norris vertelde nadat de laatste testkilometers in Barcelona gereden waren hoe de MCL40 verschilt van zijn voorganger. “Elk jaar zijn er bepaalde dingen die anders zijn, en daar moet je aan wennen”, aldus de wereldkampioen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. “Het is zeker een van de grootste veranderingen binnen de Formule 1 waar ik toe nu toe mee te maken heb gekregen. Het kost echter nog steeds tijd om de auto verder te begrijpen en leren kennen, en dit is nog maar één circuit. Op elk circuit waar we naartoe gaan, zullen er verschillende manieren zijn om alles af te stellen.”

LEES OOK: Norris moet nog wennen aan zijn nieuwe racenummer: ‘Voelt vrij onwerkelijk’

Toch is Norris na de eerste testweek in zijn nopjes. “We begrijpen alles in grote lijnen, hoe het allemaal gaat werken, dus ik ben tevreden”, vervolgde de McLaren-coureur. “Het is gewoon fijn om weer in een auto te zitten; om dat gevoel van de G-krachten en al die dingen weer te ervaren. Het is fijn om terug te zijn, en ik kijk er nu al naar uit om een paar dagen vrij te hebben en daarna vooruit te kijken naar Bahrein.” De volgende wintertest vindt tussen 11 en 13 februari plaats in Bahrein.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.