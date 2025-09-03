Hoewel het er op Zandvoort lange tijd uitzag dat McLaren-coureurs wederom naar de eerste en tweede plaats zouden rijden, kwam aan die hoop zeven rondes voor de finish een einde. Lando Norris viel uit door mechanische problemen – een vermoedelijk olielek – en zag zo zijn teamgenoot Oscar Piastri aan de horizon verdwijnen. De McLaren-coureur toont zich echter weer strijdbaar voorafgaand aan de GP Italië.

Lando Norris was tijdens de Grand Prix op Zandvoort zo goed als verzekerd van een tweede plaats, totdat de MCL39 van de Brit zelf roet in het eten gooide. Ineens stond Norris met zijn McLaren-bolide op het circuit stil, en zat er niks anders op dan de verdere race vanuit de duinen toekijken. De coureur is daarom vastberaden om in Monza revanche te nemen.

De Brit kijkt ernaar uit om zo snel na de deceptie van Zandvoort alweer op het circuit van Monza te racen. “De Italiaanse Grand Prix is altijd een pareltje”, vertelt Norris in de voorbeschouwing. “De fans zijn in grote getale aanwezig, en de hoge snelheidsstukken zorgen voor extra plezier. Ik ga met volle focus het weekend in, klaar om alles te geven en om voor de zege te vechten. Laat maar komen!”

Piastri gaat de strijd aan met Norris

Norris is echter niet de enige McLaren-coureur die uitkijkt naar de GP Italië, ook Oscar Piastri heeft zin in het raceweekend op het iconische circuit. “Zandvoort was een erg sterk weekend en ik ben vastbesloten om dat momentum vast te houden en te vechten voor de zege in Italië. Ik werd vorig jaar nog tweede, en ga mijn best doen om dat resultaat dit jaar te verbeteren.”

Voor teambaas Andrea Stella was het Grand Prix-weekend van Zandvoort er eentje van ‘gemengde gevoelens’, met één coureur op de hoogste trede van het ereschavot en een tweede die de finishlijn niet haalde. “Na grondig onderzoek te hebben gedaan naar de uitvalbeurt van Lando, gaat onze focus nu op de laatste negen Grands Prix van het seizoen”, zegt de Italiaan. “We mogen niet op onze lauweren rusten. Het vechten voor overwinningen en teleurstellingen liggen in deze sport dicht bij elkaar.”

