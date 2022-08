Niet alleen Daniel Ricciardo, ook Lando Norris worstelt om de McLaren MCL36 onder de knie te krijgen. Het is volgens hem onjuist om te zeggen dat de auto naar hem is gevormd: “De auto geeft me op dit moment het tegenovergestelde van wat ik wil!”

Dat Daniel Ricciardo dit seizoen worstelt om één te worden met de MCL36, is geen geheim. De Australiër presteert wisselvallig en ook stukken minder dan teamgenoot Norris. Hij lijkt wel al één te zijn met de papajaoranje bolide, al is dat volgens hem niet het geval.

“Ik denk niet dat je kunt zeggen dat de auto om mij heen gemaakt is”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Wat ik van de auto wil, is het tegenovergestelde van wat hij me op dit moment geeft!”, benadrukt hij. “En ja, ik zou zeggen dat de auto die ik nu heb totaal niet is wat ik wil voor mijn rijstijl”, aldus Norris, die stelt dat de MCL36 ‘erg ongeschikt’ is voor zijn rijstijl.

Lees ook: Norris weet zeker: ‘McLaren is het juiste team voor mij’

Norris zwakt de negatieve opmerkingen over de MCL36 vervolgens wel wat af. “Het is niet slecht, maar zo is het nu eenmaal en je moet je eraan aanpassen”, weet de McLaren-coureur. “Daarom heb ik het gevoel dat ik het dit jaar redelijk heb gedaan, door me aan te passen aan iets dat niet helemaal is wat ik wil of leuk vind. Dat is een van de verbeteringen die ik de laatste jaren heb doorgevoerd.”

Om het team in de toekomst vooruit te helpen heeft Norris er de afgelopen tijd ook aan gewerkt om meer van zich te laten horen. “Ik geef mijn mening en zeg wat ik voel dat me zal helpen om sneller te gaan in de auto”, legt Norris uit. “Soms is dat een beetje anders dan Daniel. Maar over het algemeen zitten we als pakket nog steeds op één lijn met wat we moeten verbeteren.”

“Ik heb nu zeker een beetje meer inspraak”, vervolgt Norris. “Ik hou er niet van om te veel te praten, want iedereen heeft zijn eigen baan en iedereen is een professional in zijn eigen vakgebied. Mijn mening laten horen en er een beetje over praten, maakt me niet uit. Gewoon een beetje meer praten en zelfverzekerd zijn in die dingen is altijd goed”, besluit de Brit.