In Monza en Hongarije, toen er eerder dit jaar veel meer WK-punten te verdienen vielen, weigerde McLaren Lando Norris een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van teamgenoot Oscar Piastri. In de sprintrace van São Paulo volgen er wel teamorders om positie te wisselen, waardoor Norris de zege cadeau krijgt en na een straf achteraf van Max Verstappen drie punten inloopt op de kampioenschapsleider. “Ik ben er niet trots op.”

Hij keek bijna de hele race tegen de nieuwe achtervleugel van Oscar Piastri aan. De Australiër, van pole vertrokken, is de snelste man op de baan. Hij moet niet alleen vooruit kijken, maar ook achterom. Het is zaak dat Norris binnen DRS-afstand blijft, want Charles Leclerc en Max Verstappen zitten op het vinkentouw. In de slotfase, wanneer er een virtual safety car is omdat Nico Hülkenberg zijn defecte bolide op een linke plek heeft geparkeerd, maakt Piastri netjes plaats.

“Ik ben er niet trots op”, bekent Norris, die het presentje desondanks accepteert. “Ik moet Oscar hartelijk bedanken, want hij verdiende de overwinning vandaag. Maar goed, we hebben gedaan wat we moesten doen, ik ben trots op het hele team. Het was moeilijk Oscar op snelheid in te halen. In de vieze lucht verlies je hier veel tijd. Maar in het algemeen voelde de auto goed. We waren sneller dan de jongens achter ons, we hebben het plan perfect uitgevoerd.”

