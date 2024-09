Lando Norris vertrekt de Grand Prix van Azerbeidzjan zondagmiddag vanuit het verre achterveld. De Britse uitdager van Max Verstappen in het wereldkampioenschap beleeft in Bakoe een dramatische kwalificatie: hij overleeft door pure pech de eerste sessie niet. Het is de eerste keer dit jaar dat Norris Q3 mist.

Hij is de enige serieuze uitdager die Verstappen die jaar nog heeft. Met een achterstand van 62 punten hoopt Norris nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Maar de kans op een verdere verkleining van de marge is na de kwalificatie op het supersnelle Baku City Circuit een stuk afgenomen. “Ik moest door een gele vlag van het gas af”, sombert Norris. “Pech, want het rondje leek goed voor de tweede tijd.”

De Brit zal de race als zeventiende starten. Er wacht hem een inhaalrace. “De wedstrijd duurt lang, we hebben nog een hele goede serie sets banden over. Ik blijf goede hoop houden”, aldus Norris. “Het is wat het is. We moeten vanavond analyseren en kijken wat we in de race kunnen doen. Daar heb ik nu, net na de uitschakeling, nog niet over nagedacht.”