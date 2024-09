Lando Norris boekte vanaf pole position een dominante zege in de hitte van Singapore. Na 62 ronden bedroeg zijn voorsprong op Max Verstappen ruim twintig seconden. Ondanks het feit dat de zege onderweg geen moment in gevaar kwam, sprak de Brit van McLaren meteen na de race wel van een beproeving vanwege de loodzware omstandigheden. “Ik ben wel een beetje buiten adem en duizelig nu.”

Norris maakte in het tweede deel van de race een paar foutjes door de muur enkele malen lichtjes te toucheren. Het liep gelukkig voor hem met een sisser af. “Ik weet niet of ik aan het overpushen was of dat ik juist teveel aan het chillen was. Of misschien was het wel een beetje van allebei”, reageerde hij meteen na afloop met een lach. “Een ongeluk zit in een klein hoekje. En ik was ook wel degelijk aan het pushen. Ik wilde niet met maar één seconde voorsprong winnen, maar zoveel mogelijk marge hebben.”

Over de race zelf zei Norris: “Ik had iets teveel close calls, maar verder had ik alles goed onder controle. Ik kon pushen, de auto was mega. Eigenlijk, was ik aan het vliegen tijdens de race. Het is mooi dat Oscar (Piastri, zijn teamgenoot, red.) ook op het podium is geëindigd, dit was een mooie teamprestatie.”

