Hij moest er lang op wachten, maar zaterdagavond wist Lando Norris zich in Mexico-Stad eindelijk weer eens van een pole position te verzekeren. Dat was hem sinds de GP van België op Spa-Francorchamps niet meer gelukt. “Ik ben blij terug te zijn op pole”, bekende de Brit van McLaren in zijn eerste reactie op de grid. “Het werd weer eens tijd.”

Norris kwam in Q3 van de kwalificatie voor de GP van Mexico tot 1.15,586 minuten, waarmee hij de concurrentie overtuigend op een hoop reed. De Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen nog het dichtst bij hem in de buurt.

“Mijn ronde was degelijk, dacht ik. Maar toen ik mijn tijd hoorde, was ik aangenaam verrast. Ik voelde me de hele dag al goed”, aldus Norris, die eerder ook al VT3 had gedomineerd. Norris bekende wel dat hij in Q3 aanvankelijk ‘een beetje nerveus’ werd doordat de Ferrari’s ineens de snelheid gevonden hadden. “Maar ik heb het geflikt toen het erom ging. En daar ben ik blij om.”

In Mexico start hij dus zondag vanaf pole. Norris maakt zich op voorhand geen zorgen over het lange rechte stuk richting bocht 1, verzekerde hij. “Nee, ik zal er niet minder om slapen. Ik heb hier in het verleden ook goede races gehad en focus me alleen op de dingen waar ik controle over heb.”

