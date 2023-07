Lando Norris heeft eindelijk zijn zin. De Engelse coureur dringt er al jaren bij McLaren-baas Zak Brown op aan om de bolides uit Woking weer van een chromen kleurstelling te voorzien en krijgt komend weekend eindelijk zijn zin.

De kleur chrome – een verwijzing naar de zilveren geschiedenis van motorleverancier Mercedes – vormde de basis van alle McLarens tussen de jaren 1997 en 2014. Met het vertrek van Mercedes als motorleverancier verdween ook de glimmende zilveren kleurstelling en kwam het papaya-oranje weer tevoorschijn. Dat die kleur niet heilig is, bleek al in in 2021 toen McLaren met een lichtblauwe Gulf-livery aan de start van de Grand Prix van Monaco verscheen.

Daniel Ricciardo in de lichtblauwe MCL35M (Motorsport Images)

Triple Crown-livery

Dit jaar doet het team er nog een schepje bovenop. McLaren viert het zestigjarige bestaan en kwam in Monaco en Spanje met een speciale kleurstelling die teruggreep op de overwinningen in de Triple Crown (Indianapolis 500, Grand Prix van Monaco en 24 Uur van Le Mans).

De ‘Triple Crown’-livery van McLaren in Monaco (Motorsport Images)

‘Hier ben ik verliefd op geworden’

Komend weekend staat er tijdens de Britse Grand Prix een deels zilveren McLaren op de startgrid. Lando Norris zei bij de onthulling van de speciale MCL60 dat de zilveren McLarens van twintig jaar geleden zijn favoriet waren en dat hij Brown al jaren aan zijn hoofd zeurt die kleurstelling terug te brengen. “Het was denk ik één van de eerste dingen die ik tegen Zak zei, toen ik in 2018 bij McLaren kwam. Hij liet me destijds de kleuren van 2019 zien en vroeg me wat ik daar aan zou veranderen. Ik had zoiets van ‘alles’ en dat komt omdat er tegenwoordig geen auto meer is die lijkt op de Vodafone McLaren Mercedes die we vroeger hadden. Hier ben ik mee opgegroeid, hier ben ik in veel opzichten verliefd op geworden. Ik kan wel zeggen dat het me geïnspireerd heeft om Formule 1-coureur te worden.”

