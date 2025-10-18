Lando Norris was duidelijk teleurgesteld na het incident in de eerste bocht van de sprintrace in Austin, waarbij beide McLarens betrokken waren en uiteindelijk uitvielen. De Brit voelde zich onschuldig en wees naar de chaos achterin het veld als oorzaak van zijn vroegtijdige stop.

De sprintrace in Austin eindigde al snel voor McLaren. In de eerste bocht werd Oscar Piastri geraakt door Nico Hülkenberg, waarna de Australiër in aanraking kwam met teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Dit leidde tot ophangingsschade bij Piastri, die daardoor vroegtijdig uitviel, terwijl ook Norris met schade moest opgeven.

LEES OOK: Stella wanhoopt niet na dubbele uitvalbeurt: ‘Als we normaal kunnen racen, komen resultaten vanzelf’

“Wat moet ik dan doen? Ik werd gewoon geraakt. Ik heb niets verkeerd gedaan”, zei Norris na het einde van zijn race. “Er gebeurde iets verder achterin en ik had gewoon pech dat ik daardoor werd geraakt. Coureurs achterin het veld zijn onvoorzichtig en wij ervaren de gevolgen daarvan.” Het incident zorgde ervoor dat zowel Norris als teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri de race vroegtijdig moesten staken, een zware domper voor McLaren dat juist hoopte op een goed resultaat in Austin.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.