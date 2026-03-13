Lando Norris heeft zich als derde gekwalificeerd voor de sprintrace in China. De McLaren-coureur start zaterdag achter de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Toch verwacht Norris niet dat hij hen zomaar kan aanvallen tijdens de sprintrace. “Ik heb één kans en dat is bij de start”, aldus de Brit.

Na een sterk weekend voor Mercedes in Melbourne heeft de Duitse renstal wederom de eerste startrij in handen. Voor McLaren was de sessie echter alsnog positief. Lando Norris was sneller dan beide Ferrari-coureurs, terwijl teamgenoot Oscar Piastri zich als vijfde kwalificeerde. “Ik ben blij dat ik beide Ferrari’s heb verslagen vandaag. Ze zagen er heel snel uit, ook al in de vrije training”, vertelde Norris in de paddock in Shanghai.

‘We gaan het zien’

Volgens Norris voelt het weekend in China tot nu toe beter aan dan de seizoensopener in Australië. “Het is een goede uitgangspositie voor morgen. Het voelt dit weekend ook beter aan, omdat het circuit iets makkelijker is. Iedereen komt hier wat meer op de juiste plek te staan”, aldus de Brit.

De McLaren-coureur erkent dat Mercedes voorlopig nog een voorsprong heeft. Het verschil met polesitter Russell was namelijk ongeveer zes tienden. Daarom verwacht Norris niet dat hij de sprintrace zomaar kan winnen. “Ik verwacht niet dat ze een slechte start zullen hebben. Ze weten wat ze vorige week in Melbourne fout hebben gedaan en zijn nu waarschijnlijk sterker.” Toch ziet hij één kans. “Maar je weet het nooit, ik heb één kans. De makkelijkste plek om in te halen is bij de start, dus we gaan zien wat we kunnen doen”, merkte Norris op.

