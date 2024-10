Lando Norris had het geluk aan zijn zijde tijdens de kwalificatie in Austin voor de Grand Prix van de VS. Door een crash van George Russell in de slotfase waren de coureurs niet meer in staat om hun tijd te verbeteren, precies toen Max Verstappen op koers was richting de snelste tijd.

“Het wat een mooie ronde, ik had deze niet sneller kunnen rijden”, zegt Norris direct na afloop van de kwalificatie. “Ik heb alles gegeven en dat moest ook want we lopen het hele weekend al een beetje achter de feiten aan. We hadden gewoon niet het tempo van Red Bull en Ferrari. Ik moest iets uit de hoge hoed toveren en dat is vandaag gelukt.”

De McLaren-coureur geeft aan dat de kick groot is om op het Circuit of the Americas alles uit je auto te persen. “Dit is zo’n baan waar je voelt: ‘Dat was verdomme snel.’ Dat geeft je een goed gevoel en doet je glimlachen. Als je dan ook nog als snelste eindigt, dan zorgt dat voor een nog grotere glimlach.”

Geluk aan zijn zijde

Norris geeft aan dat het een zwaar weekend is voor McLaren en dat ze na afloop van de sprintrace alles hebben nagelopen en nog best veel dingen hebben aangepast waardoor het nu beter liep. “We waren misschien niet de snelste vandaag, want Carlos en Max zeiden zojuist dat ze sneller gingen, dus ik had wat geluk en dat is prima.”

Wel verwacht hij een zware race morgen en met Max Verstappen naast hem op de eerste rij, belooft het een mooie start te worden. De Grand Prix start morgen om 21.00 uur Nederlandse tijd.

