Oscar Piastri maakt tot dusver een positieve indruk in zijn eerste Formule 1-seizoen. Tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië versloeg hij McLaren-teamgenoot Lando Norris en in Australië behaalde hij vanaf P16 zowaar punten in zijn thuisrace. Norris is dan ook vol lof over de start die zijn nieuwe teamgenoot heeft gemaakt in de koningsklasse.

“Hij doet het heel goed, eerlijk gezegd. Hij kan uitstekend met de druk omgaan, dat is denk ik een van zijn sterke punten,” vertelde de Brit tegenover Channel 4. “Hij is kalm, gecontroleerd en snel, dus hij heeft veel van wat je nodig hebt. Bovendien pusht hij me meer in vergelijking met de tegenstand die ik in de afgelopen jaren heb gehad, wat ook een goede zaak is voor ons als team.”

Met deze tegenstand doelde Norris op Daniel Ricciardo. De Australiër, die nu in dienst is als derde rijder bij Red Bull Racing, gaf onlangs al aan dat het professioneel een paar moeilijke jaren voor hem zijn geweest en blij te zijn teruggekeerd op het oude nest.

