De 1111ste Grand Prix uit de geschiedenis van de Formule 1 eindigt op het Circuit de Catalunya-Barcelona in een overwinning voor de auto met het nummer 1. Een gemiste kans, meent Lando Norris die de auto bestuurt met het nummer 2 en achter max Verstappen als tweede eindigt. “Ik heb de start verkloot. We hadden moeten winnen.”

Alle seinen staan om drie uur bij de start voor hem op groen. Lando Norris, een etmaal eerder met minieme voorsprong op zijn rivaal en vriend Max Verstappen naar de tweede pole uit zijn F1-loopbaan gereden, heeft onder de Spaanse zon het perfecte vooruitzicht op zijn tweede overwinning (na Miami) van dit jaar. “We zijn hier om te winnen”, zo heeft hij zaterdag al strijdlustig verklaard. En waarom ook niet? McLarens MCL38 is minimaal net zo goed als Verstappens Red Bull RB20 en inhalen op het Spaanse circuit is bijzonder lastig.

Maar op weg naar de eerste bocht verspeelt Norris, zo bevestigt hij na de race, de overwinning. Hij verliest direct na de start twee plaatsen, aan Verstappen en George Russell die namens Mercedes brutaal de leiding neemt. De startsof definieert zijn wedstrijd. Over de boordradio biedt hij zijn team, zonder het met veel omhaal te zeggen, zijn excuses aan. “De start was slecht, die heb ik verkloot. Zo simpel is het”, erkent de Brit, die nu tweede in het wereldkampioenschap staat en de voornaamste uitdager dit jaar van Verstappen is geworden. “We waren absoluut de snelste vandaag.”

In het strategische gevecht met Verstappen mist hij na een indrukwekkende eindsprint de zege op twee tellen. “Ik ben teleurgesteld”, verzekert Norris. “Er zijn zeker veel positieve dingen uit deze race te halen. Maar dat ene negatieve ding (de start, red) heeft alles verprutst. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik verkeerd deed, daar moeten we nog naar kijken. Max was al snel langszij gekomen en George kwam buitenom. Goed gedaan van Max. We gaan nu naar de Red Bull Ring en Silverstone, twee van mijn favoriete circuits. Ook qua performance. Ik kijk ernaar uit. Als we een paar dingen beter doen”, gelooft Norris, “dan kunnen we daar bovenaan staan.”