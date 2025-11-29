Lando Norris heeft gereageerd op de uitspraken van Max Verstappen. De Nederlander zei eerder deze week dat als Red Bull net zo dominant zou zijn geweest als McLaren in 2025, de titelstrijd allang in zijn voordeel was besloten. Volgens Norris heeft de regerend wereldkampioen zeker het recht verdiend, na onder meer het winnen van vier titels, om zulke uitspraken te doen, maar is hij het er niet mee eens: ‘Maar dat is de manier waarop Red Bull te werk gaat, ze kramen vaak onzin uit’.

Max Verstappen blikte voorafgaand aan de GP Qatar alvast terug op het 2025-seizoen. In een openhartig interview met het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 vertelde de regerend wereldkampioen dat hij niet had verwacht twee Grands Prix voor het einde van het seizoen nog voor de titel te strijden. Volgens de Nederlander komt dat laatste vooral door de fouten vanuit grootste rivaal McLaren. “Maar als onze auto zo dominant was als die van hen (McLaren, red.), dan was het kampioenschap al lang voorbij”, concludeerde Verstappen vervolgens.

Na de sprintrace in Qatar werd Lando Norris door de media tijdens de persconferentie gevraagd naar de uitspraken van zijn titelrivaal. “Max mag natuurlijk alles zeggen wat hij wil”, steekt de McLaren-coureur in eerste instantie de loftrompet. “Hij heeft dat recht wel verdiend na het winnen van vier wereldkampioenschappen. Ik heb heel veel respect voor hem. Hij heeft echt enorm veel al gepresteerd, meer dan waar sommige coureurs zelfs maar van durven te dromen.”

‘Onzin’

Toch is de McLaren-coureur niet alleen maar lovend over zijn titelrivaal. “Max heeft over het algemeen een goed inzicht in veel dingen, maar er zijn ook veel dingen waar hij niet veel verstand van heeft”, aldus Norris. “Het is ook de manier waarop Red Bull te werk gaat, het is dit soort agressieve aard, en vaak gewoon onzin uitkramen”. Norris kon met zijn derde plaats in de sprintrace op het Lusail International Circuit zijn voorsprong op Verstappen in het kampioenschap uitbreiden naar 25 WK-punten. De Nederlander moet daardoor voor de McLaren-coureur eindigen tijdens het hoofdnummer op de zondag, om zijn titelkansen in leven te houden.

