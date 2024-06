In Miami bleek de safety car vorige maand de hulplijn naar de eerste Grand Prix-zege uit zijn loopbaan, in Montreal kost het hem volgens eigen ‘waarschijnlijk’ de overwinning. Maar Lando Norris klaagt er na afloop van de Canadese GP, die hij achter Max Verstappen en voor George Russell als tweede eindigt, niet over. “Wow, dat was een wilde race.”

Hij leek zeker op de intermediate-banden over de half natte baan te vliegen. Lando Norris is met afstand de snelste man op de baan, zelfs Verstappen kan hem in Red Bulls RB20 niet bijhouden. “In de eerste twee stints waren we enorm snel”, erkent de Brit. Hij verspeelt de leiding, nadat de safety car de baan is opgedraaid na de inmiddels bijna gebruikelijke zondagmiddagblunder van Logan Sargeant. De Amerikaan verliest in bocht 4 de controle over zijn Williams en eindigt in de muur.

Het incident speelt Norris niet in de kaart. Na een serie pitstops van Verstappen en ook Russell komt hij als derde weer de baan op. “Pech”, gelooft de Brit. “Maar in Montreal gebeurt altijd wat, hè. Om eerlijk te zijn vind ik dat ik desondanks een perfecte race heb gereden. Ik bedoel: het was zo chaotisch… In de auto zijn dit soort races heel stressvol. Max heeft geen fouten gemaakt, ik ben blij met de tweede plaats. In Miami heeft de safety car mij geholpen, hier niet. Maar mij hoor je niet klagen. We zitten dicht bij Red Bull, kunnen met ze in gevecht.”

Russell: ‘Heb paar foutjes gemaakt’

Zover wil Russell na afloop niet gaan wat betreft de potentie van de Mercedes. De Brit houdt een wrang gevoel over aan de race in Canada, beweert hij. Hij is er immers niet in geslaagd de pole te verzilveren. “Dit voelt toch een beetje als een gemiste kans”, stelt Russell. “In het begin waren we heel snel, met slicks heb ik een paar foutjes gemaakt en daar een hoge prijs voor betaald. Maar we zaten wel in de mix voor de overwinning, hadden de snelheid tegen Max te racen. Dat, de podiumplaats en de eerste pole van dit jaar zijn de positieve dingen van dit weekend.”