Met een vrolijke lach en een kleine witte pleister op zijn neus wandelde Lando Norris donderdagochtend in Miamia de paddock van het Hard Rock Stadium binnen. Norris had de verwonding opgelopen tijdens Koningsdag, afgelopen zaterdag in Amsterdam. “Het was gewoon een klein sneetje, ik schaam me niet”, reageerde de McLaren-coureur op het incident.

Op social media circuleerden zaterdag meteen de eerste foto’s van een feestende Norris met een indrukwekkend stuk verband om zijn gezicht. Het zag er op het eerste gezicht uit als een stoere oorlogswond. “Ik zou willen dat het een cooler verhaal was”, keek hij in Miami lachend terug op het voorval. “Het zag er veel erger uit dan het was. Het was gewoon een stukje gebroken glas. Iedereen dacht dat het verschrikkelijk was, maar het viel erg mee.”

‘Het was een leuk weekend’

Lando Norris vierde de verjaardag van Koning Willem-Alexander in Amsterdam vol overgave, op een boot met Nederlandse vrienden. “Het was een leuk weekend. En van die snee werd meteen een grote zaak van gemaakt.”

Lando Norris op Koningsdag in Amsterdam (screenshot)

Het is, zo onderkende Lando Norris, de tol van de roem. “Ik word tegenwoordig bijna overal waar ik kom herkend. Daar spreekt erkenning uit. Of ik zou willen dat ik minder herkend werd? Ja, maar het hoort erbij en ik heb niets te klagen. Ik weet zeker dat het nog veel extermer is voor mensen die nog beroemder zijn. En er zijn zat mensen die graag in de Formule 1 zouden willen rijden. Dus dit is ook een kwestie van: You win some, you lose some.”

