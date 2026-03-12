Lando Norris heeft gereageerd op de geruchten dat Mercedes informatie zou achterhouden voor haar klantenteams. McLaren-teambaas Andrea Stella suggereerde eerder dat de Zilverpijlen al vanaf de testdagen niet alles met de Britten zouden delen, ondanks dat zijn renstal al jarenlang samenwerkt met Mercedes-motorafdeling. Volgens Norris is Mercedes echter niet verplicht om alles te vertellen: ‘Sommige dingen moeten we zelf uitvogelen’.

McLaren is dit jaar, samen met Williams en Alpine, een van de drie klantenteam van Mercedes. Het gat tussen de renstal en de Zilverpijlen was daardoor in Australië opvallend – George Russell kwam bijna een minuut eerder over de finishlijn dan Lando Norris. Beide bolides gebruiken immers dezelfde krachtbron. Volgens teambaas Andrea Stella heeft Mercedes als fabrieksteam echter het voordeel dat het al beter weet hoe het de elektrische energie moet gebruiken en terugwinnen. De teambaas suggereerde tegenover Sky Sports F1 dat de Zilverpijlen informatie achterhielden: ‘De discussie met HPP (Mercedes High Performance Powertrains, red.) over het krijgen van meer informatie loopt al weken.”

‘Moeten zelf maar uitvogelen’

Lando Norris is echter van mening dat McLaren zelf ‘maar moet uitvogelen’ hoe ze de Mercedes-krachtbron moeten optimaliseren. “We werken altijd nauw samen met de Mercedes-motorafdeling en ze hebben ons geholpen om de laatste wereldtitels te winnen”, vertelt de regerend wereldkampioen in China. “Ze hoeven ook niet alles te delen, want je probeert toch op je eigen manier voordelen eruit te halen. Sommige dingen moeten we zelf uitvogelen.”

LEES OOK: Piastri ziet het somber in voor McLaren: ‘Gat naar Mercedes is wel heel groot’

Hoewel de Brit niet weet hoeveel de motorfabrikant verplicht is om te delen met McLaren – “daar gaat Andrea over” – is de achterstand van zijn team op Mercedes volgens Norris vooral eigen schuld. “Als we eerder beter werk hadden verricht en het maximale uit alles had gehaald, dan hadden we het automatisch al beter gedaan.” Toch verdedigt Norris de achterstand van zijn team ook. “Het feit dat we niet eerder over de nieuwere krachtbron beschikten, betekende dat we altijd achterop zouden lopen ten opzichte van een team dat buitengewoon goed presteert en gewoon beter voorbereid is dan wij kunnen zijn. Ik denk dat we gewoon beter voorbereid willen zijn, en dat is het belangrijkste waar we om hebben gevraagd.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.