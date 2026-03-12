Oscar Piastri is het eens met zijn teamgenoot Lando Norris: het gat tussen voorlopig koploper Mercedes en hun eigen team McLaren ziet er wel heel groot uit. Hoewel de Australiër denkt dat door de chaotische openingsrondes in Melbourne de achterstand werd uitvergroot, is hij onder geen illusie dat McLaren in China wel de Zilverpijlen kan bijhouden: ‘We kunnen hen nog zeker niet verslaan.’

Mercedes reed in de openingsrace in Melbourne dominant naar de eerste zege. George Russell was een ruime vijftien seconden eerder over de finishlijn dan derde plaats Charles Leclerc. De Monegask was de enige coureur die nog even het gevecht aankon met de Mercedes-coureur in de openingsfase van de race. Het gat van Mercedes naar de rest van het veld lijkt groot, en Lando Norris zag het daardoor na de race al somber in voor zijn eigen team McLaren. De regerend wereldkampioen eindigde als vijfde, bijna een minuut achter racewinnaar Russell.

Gat naar Mercedes

Oscar Piastri is het met zijn teamgenoot eens dat het gat naar Mercedes hem zorgen baart, zo vertelt hij in China in een terugblik op de seizoensopener. “De race was chaotisch tijdens de eerste tien rondes. Het was een heel ander soort racen dan dat we eerder hebben gehad in de Formule 1”, vertelt de coureur. Piastri moest zelf van de zijlijn toekijken, nadat hij nog voor de racestart al was gecrasht. “Toen coureurs een beetje aan het reglement begonnen te wennen, zag het er wel meer uit zoals eerdere races.”

“Het gat naar Mercedes… het ziet er pessimistisch uit”, vervolgt Piastri, die wel benadrukt dat McLaren tijdens de GP Australië niet toekwam aan de geplande optimalisaties. “We weten dat we veel moeten verbeteren. Hopelijk kunnen we dichterbij komen, maar we kunnen Mercedes nog niet verslaan over een hele raceafstand. Ik denk echter wel dat we een stuk dichterbij kunnen komen dan dat we waren in Melbourne.”

