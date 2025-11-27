Ook het team van McLaren verlegt de focus naar de belangrijke GP Qatar. Lando Norris kan op het Lusail International Circuit voor het eerst de titel pakken, en reist daarom strijdbaar af naar het laatste sprintweekend van het seizoen. Voor Oscar Piastri is het Qatarese circuit de plek waar hij in 2023 nog zijn eerste sprintzege behaalde. De Australiër hoopt er daarom het tij te kunnen keren in de titelstrijd: ‘Ik kijk uit naar de kans om weer op voorsprong te komen’.

Bij het team van McLaren gaat na de diskwalificatiedomper de focus op het belangrijke raceweekend in Qatar. Kampioenschapsleider Lando Norris kan namelijk dit Grand Prix-weekend voor het eerst de titelstrijd in zijn voordeel beslissen, mits hij na de GP Qatar twee punten uitloopt op zowel Max Verstappen als teamgenoot Oscar Piastri. De Brit staat daarom aan de vooravond van misschien wel de spannendste Grand Prix uit zijn racecarrière.

“Het is geweldig om terug te keren naar Qatar voor het laatste sprintweekend van het jaar”, begint de kampioenschapsleider in de McLaren-preview. “Ik kijk ernaar uit om met de MCL39 op het Lusail Circuit te rijden. Er zijn een aantal goede inhaalmogelijkheden, dus ik ben klaar om voor de overwinning te gaan.” Norris heeft nog nooit de overwinning in Losail kunnen pakken, en eindigde de Qatarese race vorig jaar nog als tiende.

Favoriet circuit

Oscar Piastri haalde een jaar geleden het podium wel, achter winnaar Max Verstappen en Charles Leclerc. Het Lusail International Circuit was daarnaast de plek waar de Australiër zijn allereerste overwinning, tijdens een sprintrace, behaalde. “Dit is een van mijn favoriete circuits op de kalender en ik heb geweldige herinneringen aan dit circuit, vooral aan mijn eerste overwinning in de F1 in de sprint van 2023”, aldus de McLaren-coureur. “Het circuit is snel en vloeiend, heeft veel middelsnelle en snelle secties en je kan er goed inhalen. Ik kijk uit naar beide races en de kans om weer op voorsprong te komen.”

