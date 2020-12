Norris start vanaf laatste startrij na gridstraf wegens motorwissel

Lando Norris zal de Grand Prix van Sakhir vanaf de laatste startrij starten nadat de Brit een gridstraf heeft gekregen vanwege een motor- en turbowissel. Norris zal naast Pietro Fittipaldi starten, die eveneens een gridstraf heeft gekregen.

Norris kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de vijftiende tijd na zijn ‘grootste fout van het jaar’ tijdens een kwalificatie. Hij zal dus uiteindelijk nog verder naar achteren starten nu McLaren heeft besloten om zijn motor en turbo te vervangen, wat resulteerde in een gridstraf voor de Brit omdat hij daarmee over de toegestane hoeveelheid is gegaan.

Hij zal naast Pietro Fittipaldi starten, die ook een nieuwe krachtbron geïnstalleerd kreeg. De 24-jarige Braziliaan debuteert dit weekend in de Formule 1 als vervanger van Romain Grosjean, die vanwege de opgelopen brandwonden aan zijn linkerhand bij de horrorcrash van afgelopen week de laatste races van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. De limieten voor het aantal onderdelen gelden per auto en dus kreeg Fittipaldi alsnog een gridstraf aan zijn broek. Norris zal vanaf de negentiende plaats starten aangezien hij hoger eindigde in de kwalificatie.