De glimlach is weer terug op het gezicht van Lando Norris. Net als vorig seizoen maakte hij optimaal gebruik van de safety car-situatie in Miami en kwam als winnaar over de streep. De Brit heeft dan ook niets te klagen over zijn geluk in de zonnige badplaats.

Vorig seizoen boekte Lando Norris zijn eerste Formule 1-overwinning in Miami, waarbij hij perfect profiteerde van de safety car-situatie. Na opnieuw een overwinning, ditmaal in de sprintrace, is de McLaren-coureur uiteraard in zijn nopjes. “Miami brengt me kennelijk geluk, dus ik ben blij”, begint hij zijn verhaal tegenover F1 TV.

De Brit begon de sprintrace vanaf de derde plaats, direct achter teamgenoot Oscar Piastri en polesitter Andrea Kimi Antonelli. Toen de baan begon op te drogen en de eerste coureurs overstapten op slicks, ontstond er de nodige chaos, waarna de safety car het circuit op werd gestuurd. Terwijl zijn concurrenten moesten vertragen, profiteerde Norris van het moment, ging de pits in en kwam voor Piastri de baan weer op. “Het tempo was nog steeds erg goed. Deze races zijn altijd gewoon lastig. Je weet nooit precies wanneer je moet stoppen. Als je vroeg stopt, loont dat – zoals bij Lewis, hij had een goede strategie. Of blijf je juist langer buiten in de hoop op een safety car”, analyseert hij.

Norris pakt met deze overwinning acht punten, één meer dan nummer twee en leider in het rijderskampioenschap Oscar Piastri. “Ik zou liever hebben dat dit morgen gebeurt in plaats van vandaag, maar ik neem het zoals het komt. Ik ben blij. Goed werk van het team. Het was leuk.”

