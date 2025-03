Wie van de twee? Lando Norris of Oscar Piastri? Volgens Ted Kravitz, analist van betaalzender SkySports, is het vooraf geen vraag of er een McLaren naar de pole voor de sprintrace in China zal rijden, alleen nog wie? De Brit zit er naast. Met name topfavoriet Norris stelt flink teleur.

De voortekenen leken zo gunstig. Met speels gemak was Norris in de eerste vrije training op het Shanghai International Circuit verder gegaan waar hij een week geleden in Melbourne, de openingsrace die de Brit won, mee was opgehouden. McLarens MCL39 heeft, zo erkent iedereen, voorlopig een streepje voor ten opzichte van de concurrentie. Ook nu de FIA de regels met betrekking tot de zogenaamde ‘mini-DRS’ van de bolide heeft aangescherpt.

Het overwicht komt er in de sprintkwalificatie alleen niet uit op het moment dat het er echt toe doet. In de laatste kwalificatiesessie maakt Norris in zijn eerste vliegende ronde ene fout die hem veel tijd kost, de tweede en laatste breekt hij af na een stevige misser in de voorlaatste bocht die hem wellicht de pole kost aangezien zijn tijden in de eerste twee sectoren supersnel waren. “Ik maakte teveel fouten”, erkent de Brit, die uiteindelijk de zesde tijd noteert, “wilde teveel compenseren omdat de auto niet goed genoeg was.” Dat had, stelt Norris, ook met de stevige wind op de baan te maken. “De auto was daardoor moeilijker te besturen. We hadden er veel last van.”

