Lando Norris trok zich niks van het boegeroep op Monza aan, zo vertelt de coureur na de controversiële Grand Prix voor zijn team McLaren. De Britse renstal maakte zich dankzij de teamorder aan Norris en Oscar Piastri niet populair bij de aanwezige fans, maar volgens de Brit was het ‘gejuich toch luider’. Norris verdedigt ook meteen het besluit van zijn team om de twee coureurs in de slotfase van de race van positie te laten ruilen.

Het afgelopen Grand Prix-weekend op iconisch circuit Monza was op zijn zachtst gezegd enerverend te noemen. Max Verstappen verbaasde de gehele paddock met zijn dominante overwinning, terwijl McLaren in de schijnwerpers stond voor hun controversiële teamorder in de slotfase van de race. De renstal droeg Oscar Piastri op om Lando Norris te laten passeren, nadat de Brit door een trage pitstop achter de Australiër terecht was gekomen.

De aanwezige fans lieten tijdens de podiumceremonie na de race hun ongenoegen horen over het besluit van de Britse renstal. Luid boegeroep was te horen terwijl Norris zijn beker voor de tweede plaats in ontvangt nam. De McLaren-coureur zat er echter niet zo mee. “Ik weet niet waarom er boegeroep klonk”, vertelde Norris na de race op Monza. “Het was wel hoorbaar, maar ik weet niet of ik er nog iets mee moet doen. Ik hoorde het gejuich luider dan het boegeroep, dus dat is voor mij het belangrijkst.”

‘Wij zijn geen idioten’

De jonge Brit verdedigt vervolgens het besluit van zijn team om de twee coureurs van positie te laten ruilen. “Wij zijn geen idioten, en we hebben plannen klaarliggen voor zulke situaties”, vervolgt Norris. “Als er vier auto’s tussen Oscar en mij hadden gezeten, dan had hij me nooit zo doorgelaten. Maar als er een situatie zich voordoet waar we met elkaar racen en het kan eerlijk verlopen, dan verwacht je ook als team dat het eerlijk verloopt.”

