Lando Norris staat voor een raadsel. De afgelopen jaren was goed kwalificeren één van de sterkere punten van de Brit. Tijdens de eerste zeven races van 2025 lijkt daar verandering in te zijn gekomen, en staat teamgenoot Oscar Piastri zelfs voor het eerst voor in het interne kwalificatieduel. Norris weet zeker dat hij nog altijd de snelheid heeft, maar maakt zich zorgen over presteren op het moment dat het er echt toedoet. ‘En dat is op dit moment de zaterdag’, aldus de McLaren-coureur.

Lando Norris heeft in zijn hele Formule 1-carrière nog nooit een kwalificatieduel van een teamgenoot over het hele seizoen verloren. In 2024 kwalificeerde de Brit zelfs twintig keer beter dan Oscar Piastri. De Australiër kon slechts vier keer zijn teamgenoot op de zaterdag verslaan. Een jaar later lijkt dat voorlopig anders. Piastri eindigde in de zeven kwalificaties voor de hoofdrace van dit seizoen tot nu toe namelijk al vier keer boven Norris, waaronder tijdens de laatste Grand Prix in Imola.

De Brit geeft eerlijk toe dat hij niet snapt waarom zijn zaterdagen dit seizoen tegenvallen. “Ik weet gewoon dat ik meer kan,” vertelt Norris aan Channel 4. “Totdat ik elk weekend mijn potentieel kan waarmaken, zal ik niet helemaal tevreden zijn.” De McLaren-coureur twijfelt echter niet over zijn snelheid. “Maar ik maak me alleen zorgen over wat ik kan presteren wanneer het echt moet. En dat is op dit moment op zaterdag.”

‘De zaterdag was mijn sterkste punt’

Met tien poleposities op zijn naam, zeven meer dan teamgenoot Piastri, is goed kwalificeren in het verleden nooit een probleem geweest voor Norris. “De afgelopen jaren waren de zaterdagen van mij. Ze zijn al vele jaren mijn sterkste punt. Dit jaar – met de auto die een beetje is veranderd, met de banden die anders zijn – is het om de een of andere reden niet meer mijn sterkste punt. Ik moet gewoon uitzoeken waarom het voor mij een beetje moeilijker is om de rondetijden eruit te halen en waarom het gewoon niet klikt.”

