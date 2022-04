Lando Norris kwalificeerde zich als derde voor de sprintrace in Imola. De McLaren-coureur crashte echter in de laatste seconden en beëindigde zo de kwalificatiesessie. De jonge Brit geeft toe dat McLaren er bij volledig droge omstandigheden niet zo goed bij had gezeten, maar denkt wel dat hij Charles Leclerc misschien nog had kunnen pakken als hij geen fout gemaakt had.

“Natuurlijk ben ik blij met een plaats in de top drie, dat was best een verrassing voor ons”, begint Norris na de kwalificatie. Toch zat er volgens de McLaren-coureur nog wel meer in qua rondetijd. “Ik probeerde de banden op temperatuur te krijgen, maar ik pushte te hard in de outlap“, vervolgt Norris. “Dat was jammer”, zegt hij, “want we hadden misschien wel de mogelijkheid om Charles te pakken.”

De Brit vindt dat echter wel lastig te zeggen, “want natuurlijk kan iedereen zeggen dat ze beter hadden gekund.” Toch voelde de auto goed aan volgens de Brit. “Ik voelde me zelfverzekerd, dus het is balen dat het dan zo eindigt. Maar het is een goede uitgangspositie voor de sprintrace, dus ik ben wel blij”, aldus Norris.

De Brit denkt dat de natte omstandigheden het team vandaag wel geholpen heeft. “Als het volledig droog was geweest hadden we niet de derde plaats gehaald. We hebben er alles uitgehaald en ons goed gepositioneerd om punten te scoren dit weekend.