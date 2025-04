En opeens is daar weer zijn grootste plaaggeest, Max Verstappen, die er in de slotminuut een magnifieke kwalificatieronde uitperst en hem van pole position afhoudt. Ook Lando Norris neemt er na afloop zijn petje voor af. “Voor een rondje dat zo goed is kun je alleen maar waardering hebben.”

De opmaat is probleemloos geweest. Snelste in de trainingen, en ook in de eerste twee kwalificatiesessies. McLaren lijkt via Norris in de MCL39 opnieuw op de beste startpositie af te koersen. Maar een oude bekende en zijn vriend houdt hem daarvan af. “Toch ben ik blij”, bekent de Brit. “Felicitaties voor Max. Voor een rondje dat zo goed is, kun je alleen maar waardering hebben.”

“Ik heb vandaag alles uit de auto gehaald. Het verschil is klein, maar hij reed een geweldige ronde. Toch staan we direct achter hem.” Norris’ teamgenoot Oscar Piastri vertekt vanaf de derde plaats. “Ik heb op de limiet gereden, de ronde was ook goed. Ik denk”, stelt Norris, “dat ik die tijd niet had kunnen verbeteren. De overwinning blijft ons doel, we willen Max voorbij. We hebben eerder in deze positie gezeten: het wordt een opwindende race.”

