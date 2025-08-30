Lando Norris sloot beide vrije trainingen op de vrijdag in Zandvoort af als de snelste coureur. Toch is de Brit er nog niet gerust op dat hij een etmaal later tijdens de kwalificatie er met polepositie vandoor kan gaan. ‘Ze zaten veel dichter op onze tijden dan we eigenlijk willen’, vertelt Norris over de beide Aston Martin-coureurs.

Terwijl op de vrijdag van de Dutch GP de ene na de andere coureur in het grind terechtkwam en tegen de barrières aanreed – Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen eindigden in VT1 in de grindbak, terwijl Lance Stroll en Alex Albon VT2 niet konden afmaken – stond Lando Norris steevast bovenaan de tijdlijsten.

Toch vindt de McLaren-coureur het nog te vroeg om zichzelf als favoriet voor de polepositie te bestempelen. “Mijn rondetijden vandaag verschilden niet veel met mijn tijd voor polepositie vorig jaar”, vertelt Norris na de eerste twee sessies in Zandvoort. “De auto voelde goed, we hebben een aantal verbeteringen aangebracht tussen de twee vrije trainingen door, maar het lijkt er ook op dat andere coureurs nu dichterbij zitten dan we hadden gewild.”

Aston Martin

Norris wijst daarbij vooral naar Aston Martin. “Zelfs de Astons en Fernando (Alonso, red.) waren snel in VT1 en VT2. Ze zaten veel dichter op onze tijden dan dat we eigenlijk willen.” Lance Stroll eindigde in de eerste sessie op de vrijdag nog als derde, achter het McLaren-duo, terwijl Fernando Alonso met zijn tweede plaats in VT2 de twee Papaja-coureurs opsplitste. “Het is niet verrassend dat ze zo snel zijn. Ook Max (Verstappen, red.) was niet veel langzamer, ondanks dat hij op de slechtere harde band reed.”

De twee vrije trainingen werden door meerdere rode vlaggen stilgelegd, waardoor McLaren, net als de andere teams, niet het volledige geplande programma heeft kunnen afwerken. “We zullen het moeten doen met wat we wel hebben geleerd”, vervolgt Norris. “Er is echter nog genoeg om te onderzoeken en verbeteren. De weersomstandigheden zijn lastig. Het kan namelijk zowel tijdens de kwalificatie als de race regenen.”

