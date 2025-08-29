Max Verstappen pakte sinds de terugkeer van de Dutch GP op de F1-kalender drie keer de overwinning in zijn thuisland. In 2024 werd de Nederlander van de troon gestoten door Lando Norris, maar kon hij aanwezige fans nog wel verblijden met een podiumplaats. Of dat ook dit jaar weer lukt, betwijfelt de viervoudig wereldkampioen na de vrijdag op Zandvoort.

Een zesde en een vijfde plaats. Meer zat er niet in voor Max Verstappen tijdens de eerste twee vrije trainingen op Circuit Zandvoort. De vele aanwezige Oranjefans van de Nederlander hopen natuurlijk dat Verstappen dit weekend op zijn minst op het podium eindigt, maar de Red Bull-coureur zelf ziet dat na de vrijdag niet gebeuren.

‘Problemen RB21 nog hetzelfde’

“Het was niks speciaals, ik worstel nog steeds met dezelfde dingen als van voor de zomerstop”, vertelt de thuisheld na de tweede vrije training op Zandvoort. “We hebben veel dingen geprobeerd met de auto, maar het onderliggende probleem werd er niet mee opgelost. We gaan kijken of we komende nacht nog wat kunnen vinden. Ik verwacht morgen echter geen enorm verschil met vandaag. Het is moeilijk en de lay-out van het circuit past niet zo goed bij de auto gezien de problemen die we hebben.”

“Vooral de middelste sector, met veel lange bochten, is een probleem voor onze auto”, vervolgt Verstappen. “Dus dat is niet geweldig. Het gaat heel moeilijk worden om in de top-vijf te eindigen tijdens de kwalificatie. Maar we zullen zien.”

