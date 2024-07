Op voorhand werd Lando Norris getipt als racewinnaar voor de Belgische Grand Prix, maar de Brit moest genoegen nemen met de vijfde plek. Wederom wijst hij met de beschuldigende vinger naar zichzelf. “Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt.”

De McLaren-coureur begon de race vanaf de vierde stek en zag zijn grootste rivaal in het kampioenschap, Max Verstappen, ver achter hem in zijn spiegels op P11. Een beroerde start zorgde er echter voor dat hij al snel wat posities terugzakte in het veld. “Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt,” blikt hij na afloop van de race terug. “Ik wilde er niet afgekegeld worden in de eerste bocht, dus ik liet wat ruimte en kwam vervolgens buiten de baan terecht.”

Ondanks dat de snelheid er goed in zat bij McLaren, teamgenoot Piastri eindigde de race als tweede, had Norris moeite om zich vervolgens weer een weg terug te banen. “Het was gewoon onmogelijk om hier in te halen vandaag, het was ronduit slecht. Ik denk dat de meeste inhaalacties tijdens de pitstops plaatsvonden.”

Norris toe aan zomerstop

De teleurstelling over de uitslag wil Norris wegspoelen in de zomerstop. “We hebben het allemaal nodig, maar ik vooral om mezelf te herpakken”, geeft de nummer twee in het kampioenschap toe. “Ik heb teveel punten weggegeven in de laatste drie à vier races vanwege stomme fouten en slechte starts. Hopelijk kom ik sterker terug.”

