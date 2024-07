Lando Norris reed een dijk van een kwalificatie op de Hongaroring en verzekerde zich van pole position. Teamgenoot Oscar Piastri noteerde de tweede tijd en dit geeft een mooie uitgangspositie voor de Hongaarse Grand Prix morgen. “Vanaf daar kunnen we de race controleren.”

“Ik ben heel erg blij, want het was zeker geen gemakkelijke kwalificatie”, blikt Norris terug na de sessie. “Het waren wisselende omstandigheden, maar ik eindigde steeds bovenaan. En een één-tweetje voor het team is alleen maar nog mooier om te zien.”

“We hebben zelfvertrouwen bij McLaren en een snelle wagen waarmee we kunnen vechten voor de pole position. Het team heeft goed werk verricht en we worden elk weekend sterker. Om dan ook als snelste te eindigen is heerlijk”, klinkt de McLaren-coureur opgetogen.

Dat het kwik morgen behoorlijk zal stijgen in verhouding tot vandaag, baart de Brit geen zorgen. “Wat de omstandigheden ook worden, we hebben de beste uitgangsposities. Met twee wagens vooraan kunnen we de race controleren. Zolang we onze plekken kunnen behouden, zijn we tevreden.”

Vorig jaar eindigde Norris als tweede in de race en uiteraard is hij gebrand om een plekje hoger te finishen. “Als dat niet lukt, dan heb ik een slechte dag. Nee, maar de auto doet het goed, ik rijd goed, dus dit is duidelijk het doel voor morgen”, besloot de pole-sitter.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.

