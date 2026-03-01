Lando Norris voelt vooralsnog niet de ‘verantwoordelijkheid’ om zijn wereldtitel te verdedigen aankomend seizoen. Volgens de McLaren-coureur moet de MCL40 – de uitdager van McLaren voor het 2026-seizoen – namelijk nog behoorlijk verbeterd worden, maar heeft hij wel vertrouwen in zijn eigen kunnen na het winnen van zijn eerste kampioenschap. ‘Ik heb al eens een titel gewonnen, en daarom geloof ik dat ik het nog een keer kan doen’, stelt Norris.

Lando Norris mag voor het eerst een Formule 1-seizoen beginnen als de regerend wereldkampioen. De Brit pakte afgelopen GP Abu Dhabi voor het eerst de coureurstitel, en de vraag is nu of hij ook in 2026 zijn titel kan prolongeren. De koningsklasse staat namelijk ook het begin van een geheel nieuw reglementscyclus, waardoor ook na de testdagen de exacte pikorde tussen de teams onbekend is.

De McLaren-coureur voelt daarom geen ‘verantwoordelijkheid’ om zijn titel te verdedigen. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat er een verantwoordelijkheid is… Ik bedoel, er is altijd een verantwoordelijkheid in het leven”, bevestigt Norris tegenover de media. “Maar ik zal mijn best doen om de titel te verdedigen. Het is echter een nieuw seizoen met tal van nieuwe uitdagingen. Het is dus niet zo eenvoudig als gewoon doorgaan waar we vorig jaar gebleven zijn en zeggen dat het weer hetzelfde is. Op dit moment moeten we, voor zover we kunnen zien, de auto behoorlijk verbeteren als we wat competitiever willen zijn en met vertrouwen de eerste race tegemoet willen zien.”

Vertrouwen in tweede titel

Ondanks zijn twijfels over de competiviteit van de MCL40, heeft Norris wel meer vertrouwen in zijn eigen kunnen na het winnen van zijn eerste wereldtitel. “Ik heb er alle vertrouwen in. Ik voel me beter dan ooit tevoren”, aldus de regerend wereldkampioen. “Na vorig jaar en het winnen van het kampioenschap vorig jaar heb ik zeker meer zelfvertrouwen gekregen. Het is geruststellend om te weten dat ik het een keer heb gedaan en daarom geloof ik dat ik het nog een keer kan doen. Dat is een goede zaak. Maar het is een lang seizoen en ik zal ervoor zorgen dat ik mijn best doe. En samen als team zullen we ervoor zorgen dat we onszelf de beste kans geven om het nog een keer te doen.”

