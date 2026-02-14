McLaren moet voorafgaand aan de GP Australië nog flink aan de bak, zo concludeert Lando Norris na de eerste testweek in Bahrein. Volgens de regerend wereldkampioen staat zowel Ferrari als Red Bull er op dit moment beter voor, en is zijn eigen renstal nog ‘zeker niet snel genoeg’ ten opzichte van de twee rivalen: ‘We hebben nog veel werk te doen’.

Het team van McLaren won de afgelopen twee jaar niet alleen de constructeurstitel, maar zag ook hoe in 2025 hun coureur Lando Norris er met de coureurstitel vandoor ging. De Britse renstal hoopt uiteraard in 2026 de titels te prolongeren, maar volgens de regerend wereldkampioen wordt dat een behoorlijke opgave.

“We hebben een behoorlijk aantal rondes gereden, maar we zijn zeker niet snel genoeg”, zei Norris tegen Sky Sports na de tweede testdag in Bahrein. “We hebben nog veel werk te doen, dingen om te onderzoeken en om te verbeteren. Ik denk dat we (op donderdag, red.) voor het eerst enigszins inzicht hebben gekregen in waar we staan qua tempo, tenminste ten opzichte van Ferrari, die een volledige long run heeft gereden. We zitten op dit moment nog niet echt dicht bij hen. We zijn zeker niet slecht, maar we zijn niet snel genoeg.”

Red Bull

Ferrari was echter niet het enige team dat indruk maakte op Norris. “Red Bull heeft een goede krachtbron, zoals het er nu uitziet”, vervolgt de wereldkampioen. “Ze zetten hun energie efficiënt in (met hun motorenergiebeheer, red.). We moeten begrijpen hoe ze dat voor elkaar krijgen. Red Bull lijkt goed werk te hebben verricht, en de krachtbron lijkt erg sterk. Dat hebben ze goed gedaan. Op dit moment zijn ze een stap verder dan ons.”

