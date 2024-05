Lando Norris is tevreden met het eindresultaat na de kwalificatie in Monaco. De Britse coureur reed de vierde tijd in de sessie. In Q1 werd het nog even spannend voor de Brit, hij zette pas heel laat een rondetijd neer. Een sticker van de muur kwam vast te zitten onder de auto: “Het had me mijn hele weekend kunnen kosten”.

De McLaren-coureur zei na afloop het volgende: “Het was een goed resultaat. Oscar heeft het ook erg goed gedaan, maar hij doet het al het hele weekend goed. Ik ben blij, als team moeten we tevreden zijn met een tweede en vierde plaats. Zeker op een stratencircuit waar de Ferrari-coureurs dit weekend toch als favoriet worden beschouwd.”

Er is geen moment dat hij precies kan aanwijzen waar het misging. “De marges hier zijn ongelofelijk klein, elke fout of verkeerde inschatting, hoe klein ook, kan je zomaar twee of drie posities kosten. In Q3 kreeg ik wat meer ritme, vooral na het stressvolle eerste gedeelte in de kwalificatie.”

‘Het was een beetje een puinhoop’

Tijdens Q1 kwam er een sticker van de muur onder de MCL38 te zitten, hierdoor moest de Brit terug de pits in om het stuk te verwijderen. “Die sticker onder de auto ging ten koste van mijn banden, het was als het ware een beetje een puinhoop. Dit had me mijn hele weekend kunnen kosten, zoiets zou niet moeten gebeuren in Formule 1.”

Norris legde het af tegen Piastri in bocht 3 en 4. Iets waar hij het hele weekend al moeite mee had. “Ik worstelde het hele weekend al in bocht 3 en 4. Daar verloor ik in de laatste ronde anderhalve tiende aan Oscar, een grote marge dus. Hier kan die anderhalve tiende je bijna twee posities kosten. Ook was mijn timing niet goed en ik had geen perfecte outlap. Maar, de rest was goed. Ik ben er blij mee.”

