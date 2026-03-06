Nyck de Vries vervult dit weekend een opvallende rol in de Formule 1. De Nederlander is tijdens de Grand Prix van Australië aanwezig als reservecoureur voor McLaren. Eerder deze week zat hij nog in Bahrein voor een geplande Pirelli-test. Die ging echter niet door vanwege de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten. Vanuit de Golfstaat reisde hij direct door naar het Albert Park Circuit in Melbourne.

Nyck de Vries verscheen donderdag in de papaja-kleuren van McLaren in Melbourne. Tegenover meerdere media heeft de Britse renstal al bevestigd dat De Vries dit weekend de rol van reservecoureur vervult. Mocht er iets gebeuren met Lando Norris of Oscar Piastri, dan stapt de Nederlander in de MCL40. Een vaste rol lijkt het alleen niet te worden. De kalender van de Formule 1 botst regelmatig met die van zowel de Formule E als het World Endurance Championship, waar De Vries nog actief in rijdt.

De vaste reservecoureurs van McLaren – IndyCar-coureur Patricio O’ward en Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli – zijn dit weekend niet aanwezig op het circuit. Daarom is De Vries ingevlogen om die rol op zich te nemen. Bovendien kan Fornaroli zich eind maart pas officieel reservecoureur noemen, omdat hij eerst nog een test moet doen met een oudere McLaren-bolide.

De Vries reed in 2023 een half seizoen in de Formule 1 voor AlphaTauri, nu Racing Bulls. De coureur kreeg deze kans nadat hij in 2022 indruk maakte tijdens de Grand Prix van Monza. Hij viel toen in voor Williams-coureur Alexander Albon, die in het ziekenhuis lag vanwege een acute blindendarmonsteking. De Vries eindigde toen als negende in de race. De resultaten bij AlphaTauri vielen echter tegen, waarna hij na tien races vervangen werd door Daniel Ricciardo. De Nederlander werd regelmatig genoemd als mogelijke test-, sim- of reservecoureur.

