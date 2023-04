Het was een weekend van ups en downs voor Nyck de Vries. In de kwalificatie wist hij knap Q2 te halen, maar tijdens de race zat het niet bepaald mee. Als klap op de vuurpijl werd hij na de laatste herstart ook nog door Logan Sargeant van de baan getikt.

“Zulke dingen gebeuren, het was een race-incident,” blikt De Vries terug. “Ik denk dat Logan zijn rempunt verkeerd inschatte en daardoor reed hij in mijn achterkant. Ik ben niet boos, het kan gebeuren, maar helaas betekende dit wel het einde van mijn race.”

Veel coureurs vroegen zich af of deze late herstart überhaupt wel nodig was. Ook De Vries heeft zo zijn twijfels: “Ik heb niet alles gezien, maar voor alleen een band op het circuit was een rode vlag niet nodig. Een safetycar of virtual safetycar had voldoende geweest, in mijn ogen.” De totale chaos na deze herstart deed ook veel wenkbrauwen fronsen. Was dit wel verstandig? “Het is zeker goed voor de show en we moeten dit gewoon aankunnen. Maar met nog zo weinig ronden nog te gaan, ruikt iedereen ineens zijn kans. Het hoort erbij, je kunt het niemand kwalijk nemen.”

Eerder in de race had de Fries ook nog een touché met Esteban Ocon waardoor hij wat schade aan zijn voorvleugel opliep. Daarnaast gooide de eerste herstart zijn strategie volledig in het putje. “We startten op de harde band waarmee we een voordeel wilden pakken op degenen die op de medium band van start gingen. Zij gingen eerder naar binnen voor een bandenwissel en ik dacht echt dat de race onze kant op viel. Maar toen gooide de rode vlag roet in het eten omdat iedereen ineens een gratis pitstop kreeg. Vanwege de verplichte stop werden wij gedwongen om toen naar mediums te wisselen. Dit in combinatie met de schade aan de voorvleugel zorgde voor flink wat onderstuur waardoor we te langzaam waren.”

Ondanks de frustraties ziet De Vries nog wel wat lichtpuntjes: “Vandaag was niet onze dag, we konden niet veel goed doen. Uiteindelijk worden vandaag de punten verdeeld en is het heel frustrerend dat het zo moet eindigen. Maar ik probeer naar de positieve progressie te kijken. We hebben vandaag drie goede starts gehad en in de kwalificatie hebben we een klein beetje progressie geboekt,” besloot de Nederlander.